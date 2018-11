Verhalten optimistische Stimmung an den Börsen: Der deutsche Leitindex startet höher in den Freitagshandel. Auch das Pfund notiert fester.

Gestützt auf eine festere Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag zugelegt. Zum Abschluss der Börsenwoche notierte der Dax kurz nach Handelseröffnung 0,68 Prozent im Plus bei 11.430 Punkten.

Am Donnerstag hatte er wegen der Regierungskrise in Großbritannien im Zusammenhang mit dem Brexit 0,5 Prozent im Minus bei 11.353 Punkten geschlossen.

Der Kurs des britischen Pfund ist am Freitagmorgen leicht gestiegen. Es notierte gegenüber dem Euro hauchdünn mit 0,04 Prozent im Plus bei 1,1283 Euro. Damit hat sich die Währung nach dem starken Kursrutsch von rund 1,3 Prozent am Vortag vorerst stabilisieren können.

Allerdings dürften die hohen Kursschwankungen anhalten, sagten Börsianer. Die Furcht für einem chaotischen Ausstieg der Briten aus der EU und Unsicherheit über die politische Zukunft von Premierministerin Theresa May halten die Anleger weiter in Atem. Sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...