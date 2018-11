Bei der Steinhoff International Holdings gab es zuletzt nicht nur ein Update zum Stand der Dinge bei der Tochter "Mattress Firm, Inc." - sondern auch zum Thema "SUSHI". Um hier nicht den Überblick zu verlieren: Im Steinhoff-Jargon steht SUSHI für die US-Tochter "Stripes US Holding, Inc.". Die wiederum ist laut der Steinhoff-Meldung eine direkte Tochter der "SEAG". Und SEAG wiederum steht für "Steinhoff Europe AG". Was gibt es zu SUSHI also Neues? Dies: Der Meldung von Steinhoff zufolge hat ein ... (Peter Niedermeyer)

