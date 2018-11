Das Europäische Parlament hat am Donnerstag einem strengen einheitlichen Grenzwert von zehn ppm für den bromierten Flammhemmer DecaBDE in der EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) zugestimmt. Ein von der EVP-Fraktion unterstützter Änderungsantrag wurde abgelehnt, der unbeabsichtigte Verunreinigungen von bis zu 1000 ppm in Recyclingmaterial und daraus hergestellten Artikeln zugelassen ...

