Die Uniper-Aktie hat sich zuletzt noch relativ gut gehalten - angesichts der nicht gerade gut aussehenden Zahlen zum 3. Quartal bzw. den 9-Monats-Zahlen. Denn auf den ersten Blick sahen die Zahlen enttäuschend aus. So ist das bereinigte Ebit bei Uniper in den ersten neun Monaten 2018 auf 386 Mio. Euro gesunken - was erheblich unter dem Vorjahreswert von 952 Mio. Euro lag. Laut Uniper war dieser Rückgang allerdings "in großen Teilen erwartet worden". Und wieso? Dazu verweist Uniper auf diverse ... (Peter Niedermeyer)

