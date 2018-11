Das passt auf den ersten Blick nicht zusammen: Der Kurs der Wirecard-Aktie gibt in der ersten Reaktion auf die neuen Geschäftszahlen deutlich nach, obwohl sich die Zahlen sehen lassen können. Konkret: Die am Mittwoch von Wirecard gemeldeten Zahlen für das 3. Quartal 2018 sahen positiv aus. So kletterte der Umsatz im Konzern um 34,8% auf 547,1 Mio. Euro (im Vorjahresquartal waren es 405,9 Mio. Euro gewesen). Beim Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) waren es gar +36,3% auf ... (Peter Niedermeyer)

