Seit Monaten kommt es bei der Aktie des Wafer-Produzenten Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) immer wieder zu Gegenbewegungen. Aber der übergeordnete Trend weist abwärts, die größeren Impulse finden sich auf der Unterseite. Dabei hat sich der Kurs in nur wenigen Monaten bereits halbiert - reicht das nicht langsam? Und könnte es sein, dass der heutige Abrechnungstermin am Optionsmarkt (Verfalltermin) die Aktie gezielt drückt und sie kommende Woche wieder kräftig anziehen könnte?

Es kann sein. Es muss aber nicht. Oft ist es so, dass die Abrechnung der Optionen dort abläuft, wo so viele Optionsbesitzer wie möglich auf dem Falschen Fuß erwischt werden. Denn die ganz großen Adressen am Terminmarkt sind meist vor allem Options-Verkäufer, "Stillhalter" genannt. Die Bezeichnung passt, denn sie müssen stillhalten bis zur Abrechnung. Sie haben Optionen verkauft, sprich ausgegeben. Und jetzt müssen sie hoffen, dass so viele dieser verkauften Optionen wie möglich wertlos verfallen. Dann ist der Preis, den sie zuvor beim Verkauf eingenommen haben, Reingewinn. Wenn die Optionen aber einen Wert haben, müssen sie dafür geradestehen. Und das kann ggf. teuer werden. Da wird gerne versucht, die Aktie zu "steuern", sie zu kaufen oder zu verkaufen, bis man aus der Gefahrenzone ist. Das klingt, als würde es den Aufwand nicht rechnen, aber das ...

