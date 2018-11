Seit der am 8. November präsentierten Quartalsbilanz ist es um die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) auf der Nachrichtenseite eher ruhig geworden. Das einzige, was da herausstach, ist die Aussage des Deutsche Bank-CEOs Sewing, dass er seitens der Politik keinen Druck verspüre, was eine mögliche Übernahme der Commerzbank angeht. Das ist nicht gerade erfreulich, aber eigentlich wissen diejenigen, die bei der CoBank-Aktie auf eine solche Entwicklung spekulieren, dass das wenn, dann erst in ein, zwei Jahren angegangen werden könnte. Aber was den Kurs angeht, ist etwas anderes bemerkenswert:

Ohne neue Nachrichten tendiert die Aktie doch eher abwärts. Die Quartalsbilanz löste einen kurzen Hüpfer aus, nach dem Motto "es hätte doch schlimmer kommen können", seither bröckelt der Kurs aber wieder ab, hat den Level, den die Aktie ...

