BYD ist in den vergangenen Wochen relativ unbeobachtet deutlich nach oben geklettert. Am Donnerstag hat sich der Kurs dann kaum bewegt. Dies sehen charttechnisch orientierte Analysten allerdings weiterhin als gutes Einstiegssignal an. Denn der Wert hat nun eine wichtige Untergrenze aufgebaut, die dabei hilft, die Sicherheit der Aktie zu erhöhen.

Denn: Bei besagten 6 Euro sollte ein Kursrücksetzer aufgefangen werden, meinen die Chartanalysten. Gelingt dies nicht, wäre ein Rückfall bis zu 5,50 ... (Frank Holbaum)

