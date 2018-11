Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ad Pepper Media Int. N.V. - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ad Pepper Media Int. N.V. Unternehmen: Ad Pepper Media Int. N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.11.2018 Kursziel: 4,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Gut gerüstet für das Jahresendgeschäft ad pepper hat gestern den Q3-Bericht veröffentlicht, nachdem bereits Mitte Oktober vorläufige Zahlen vorgelegt worden waren. Darüber hinaus wurde mit neuen Rekordumsätzen im Online-Handel am Singles Day die für die Branche wichtigste Jahreszeit eingeläutet. Umsatz- und Ergebniskennzahlen bestätigt: Die im Oktober berichteten vorläufigen 9M-Eckdaten wurden bestätigt. Lediglich die liquiden Mittel haben sich auf 16,4 Mio. Euro etwas stärker reduziert, als Mitte Oktober avisiert (vorl. Zahlen: 18,8 Mio. Euro; 31.12.2017: 20,1 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies primär auf gesunkene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, worin vor allem Provisionen an Affiliates enthalten sind, die noch nicht ausbezahlt wurden. Webgains bedient die Affiliates mit einer Latenz zur Vereinnahmung der Provisionen von den Merchants. Im Jahresschlussquartal dürfte sich dieser Effekt jedoch wieder normalisieren, sodass wir davon ausgehen, dass die liquiden Mittel am Jahresende wieder rund 20 Mio. Euro betragen. Branchenverband passt Wachstumsprognose leicht an: Zu Beginn des Jahres ging der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) noch von einem Wachstum i.H.v. 10% für den Bereich der digitalen Werbung (Online und Mobile) aus. Mitte September wurde diese Prognose auf 7% reduziert, was laut BVDW hauptsächlich auf die negativen Auswirkungen der im Mai in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zurückzuführen ist. Die geringere Wachstumsdynamik hat sich auch im Segment Webgains im ersten Halbjahr gezeigt (H1: -1,2%). Im dritten Quartal normalisierte sich dies bereits (Q3: +6,2%; 9M: +1,3%), sodass wir auch in Q4 nur noch mit wenigen negativen Effekten aufgrund der DSGVO rechnen. Ausblick auf das Jahresschlussquartal: Das für Webgains traditionell wichtige vierte Quartal wurde vergangenen Sonntag durch den Singles Day in China eingeläutet (Umsatz Alibaba am Singles Day 2018: 27,3 Mrd. Euro, +27% yoy). Auch in Europa gewinnt das Online-Vorweihnachtsgeschäft durch die Cyber-Week Ende November deutlich an Dynamik. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) online rund 1,7 Mrd. Euro am Cyber Wochenende umgesetzt (+18,2% yoy). Wir gehen davon aus, dass Webgains durch die Ende 2017 eingeführte neue Technologie-Plattform gut positioniert ist, um von den diesjährigen Online-Shopping-Events zu profitieren. Darüber hinaus erwarten wir in den nächsten Wochen weiteren positiven Newsflow im Bereich der künstlichen Intelligenz. Durch die Anfang Oktober verkündete Partnerschaft mit dem Technologie-Startup Humanise.AI dürften sich nun die Entwicklungsschritte beschleunigen und zeitnah erste Produktdetails bekanntgegeben werden. Fazit: Trotz der etwas geringeren Wachstumsperspektiven des Branchenverbands sehen wir ad pepper gut positioniert, um auch in den nächsten Jahren überdurchschnittlich zu wachsen. Den Kursrücksetzer der letzten Wochen halten wir für übertrieben und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 4,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17207.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2018 06:17 ET (11:17 GMT)