Die Aktie der Commerzbank musste auch am Donnerstag erneut Federn lassen. Der Titel ist in ungewöhnlich schwacher Verfassung, nachdem es über Tage zumindest so ausgesehen hatte, als könne der Wert sich etwas stabilisieren. Auch an dieser Stelle hatten wir jedoch schon darüber berichtet, dass es tendenziell nach unten geht. Genau das ist am Donnerstag mit einem Abschlag von mehr als 2 % passiert. Auch am Freitag scheint es weiter hinabzugehen. Damit droht sogar einer der letzten Unterstützungen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...