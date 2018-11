Es kommt nicht allzu häufig vor, dass eine Aktie aus Österreich zu den Top 10 der am häufigsten gehandelten Aktien auf wikifolio.com gehört. Doch AMS sorgte in dieser Woche für Schlagzeilen über die Grenzen der Alpenrepublik hinaus. Der Halbleiterhersteller aus der Steiermark musste aufgrund einer schwächeren Nachfrage seine erst kürzlich neu aufgestellte Umsatz- und Gewinnprognose nach unten revidieren. Etwas Besonderes ist das im aktuellen Umfeld eigentlich noch nicht. Allerdings produzieren die Österreicher Sensoren zur Gesichtserkennung, die in den Smartphones von Apple eingebaut werden.Apple schweigtLaut der Unternehmensmeldung von AMS hat sich die Nachfrage eines "wichtigen Kunden" verändert. Konkrete Namen wurden zwar nicht genannt, dass es sich dabei um Apple handeln dürfte, pfeifen die Spatzen mittlerweile aber von den Dächern. Apple selbst hatte zuletzt einen vorsichtigen Ausblick auf das Weihnachtsquartal gegeben und verkündet, sich zukünftig nicht mehr detailliert zu den Absatzzahlen des iPhones äußern zu wollen.Agenturmeldungen zufolge soll Apple sogar sämtliche ...

