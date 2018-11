Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 16.11. -4,20%, Volumen 1% normaler Tage , SEM: Semperit am 16.11. -2,76%, Volumen 85% normaler Tage , KTMI: KTM Industries am 16.11. -2,74%, Volumen 16% normaler Tage , BKS: BKS Bank Stamm am 16.11. 2,35%, Volumen 63% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 16.11. 2,67%, Volumen 31% normaler Tage , WXF: Warimpex am 16.11. 3,54%, Volumen 200% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Warimpex WXF 1.170 3.54% Zumtobel ZAG 7.700 2.67% BKS Bank Stamm BKS 17.400 2.35% KTM Industries ...

Den vollständigen Artikel lesen ...