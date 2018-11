LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Mass., Nov. 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Teil der Partnerschaft ist, dass das NYBC ein langfristiger Lieferant von roten Blutkörperchen an ERYTECH wird, wodurch ERYTECH im Zuge einer beschleunigten klinischen Entwicklung seine Bezugsmöglichkeiten für Rote-Blutkörperchen-Ausgangsmaterial für die Herstellung von Eryaspase und zukünftige Produktkandidaten, die von der unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform abgeleitet werden, diversifizieren und ausbauen kann. Dies gilt insbesondere für die Phase-III-Studie zur Zweitlinienbehandlung von metastasiertem Pankreaskarzinom, für die in Europa kürzlich mit der Patientenrekrutierung begonnen wurde, und für die Phase-II-Studie zur Erstlinienbehandlung von dreifach negativem Brustkrebs, für die beide in den USA voraussichtlich Anfang 2019 mit der Patientenrekrutierung begonnen wird. Die Partnerschaft wird auch die Schaffung einer Forschungsplattform zu roten Blutkörperchen voranbringen, die die Infrastruktur und Fähigkeiten des NYBC in der Blutwissenschaft nutzt, um die präklinischen Aktivitäten von ERYTECH in den Vereinigten Staaten zu unterstützen.

"Die Blutentnahme- und Verarbeitungskapazitäten des NYBC im Nordosten der Vereinigten Staaten wird unsere Versorgung mit roten Blutkörperchen, die an unserem im Bau befindlichen Standort in New Jersey verwendet werden soll, stärken", sagte Gil Beyen, Chief Executive Officer von ERYTECH. "Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit dem NYBC, um unsere präklinische Plattform auf Basis unserer unternehmenseigenen ERYCAPS-Technologie weiterzuentwickeln."

"Wir freuen uns, mit ERYTECH zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung wichtiger und neuartiger Krebsbehandlungen voranzutreiben", sagte Beth Shaz, Chief Medical und Scientific Officer des New York Blood Center. "Unsere hochmoderne Infrastruktur und unser Know-how in Bezug auf Blutdienstleistungen und -forschung versetzen uns in einzigartiger Weise in die Lage, klinische und präklinische Aktivitäten sowohl mit Produkten als auch mit Labordienstleistungen zu unterstützen."

Über das New York Blood Center: www.nybloodcenter.org

Das 1964 gegründete New York Blood Center

ERYTECH ist ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative, auf roten Blutkörperchen basierende Therapeutika gegen Krebs und seltene Krankheiten entwickelt. Durch die Nutzung der unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, einer neuartige Technologie zur Einkapselung therapeutischer Wirkstoffe in roten Blutkörperchen, entwickelt ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten, die auf Märkte mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf ausgerichtet ist.

Der Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie ihnen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen. Der Hauptproduktkandidat des Unternehmens, Eryaspase - L-Asparaginase, das in von Blutspendern zur Verfügung gestellten roten Blutkörperchen eingekapselt ist - zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminstoffwechsel der Krebszellen ab. Eryaspase befindet sich in Phase III der klinischen Entwicklung zur Zweitlinienbehandlung von Pankreaskarzinomen und in der Vorbereitung zum Eintritt in Phase II zur Behandlung von dreifach negativem Brustkrebs. Der nächste Produktkandidat von ERYTECH, Erymethionase, in rote Blutkörperchen eingekapselte Methionin-Gamma-Lyase, die auf Methionin-abhängige Krebsarten abzielt, hat vielversprechende präklinische Ergebnisse gezeigt und befindet sich in Vorbereitung für die klinische Entwicklung der Phase I.

ERYTECH erforscht auch die Verwendung seiner ERYCAPS-Plattform für die Entwicklung von Krebsimmuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymtherapien (ERYZYME).

ERYTECH stellt die Produktkandidaten an seinem eigenen GMP-zertifizierten und in Betrieb befindlichen Produktionsstandort in Lyon (Frankreich) sowie beim amerikanischen Roten Kreuz in Philadelphia (USA) her. In New Jersey (USA) entsteht eine in großem Maßstab angelegte GMP-Produktionsanlage.

ERYTECH ist am Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem regulierten Markt von Euronext in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) notiert. ERYTECH ist Teil der CAC Healthcare-, CAC Pharma & Bio-, CAC Mid & Small-, CAC All Tradable-, EnterNext PEA-PME 150- und Next Biotech-Indizes.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und Schätzungen in Bezug auf die klinischen Ergebnisse und die Entwicklungspläne für Eryaspase, die Geschäftsstrategie und die behördliche Strategie, die Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie die erwartete zukünftige Entwicklung von ERYTECH und des Markts, in dem ERYTECH tätig ist. Einige dieser Aussagen, Prognosen und Schätzungen sind an der Verwendung von Wörtern wie unter anderem "glauben", "voraussehen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "bestrebt sein", "schätzen", "können", "werden" und "fortsetzen" sowie ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich des Potenzials der Produktpipeline von ERYTECH und der unternehmenseigenen ERYCAPS-Technologie, der klinischen Entwicklung und behördlichen Pläne des Unternehmens für Eryaspase, dem Beginn, der Rekrutierung, dem zeitlichen Ablauf, dem Fortschritt sowie der Veröffentlichung von Daten und Ergebnissen der geplanten und laufenden klinischen Studien und Prüfungen von ERYTECH sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Beschaffung zusätzlicher Liefervereinbarungen zur Kapazität in Bezug auf rote Blutkörperchen für aktuelle und zukünftige klinische Studien und Prüfungen. Solche Aussagen, Prognosen und Schätzungen basieren auf verschiedenen Annahmen und Einschätzungen bekannter und unbekannter Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe als angemessen erachtet wurden, sich aber als richtig erweisen können oder nicht. Tatsächliche Ereignisse sind schwer vorherzusagen und können von Faktoren abhängen, die außerhalb der Kontrolle von ERYTECH liegen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Kandidaten für die Pipeline-Produkte die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten oder dass sie sich als kommerziell erfolgreich erweisen. Daher können sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen Aussagen, Prognosen und Schätzungen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine weitere Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Risiken finden Sie in den Zulassungsanträgen des Unternehmens bei der französischen Autorité des Marchés Financiers (AMF), den Einreichungen und Berichten des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich im Dokument de Référence 2017 des Unternehmens, das bei der AMF im April 2018 eingereicht wurde, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 20-F (eingereicht bei der SEC am 24. April 2018) sowie in zukünftigen Einreichungen und Berichten des Unternehmens. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Fairness solcher zukunftsgerichteter Aussagen, Prognosen und Schätzungen abgegeben. Die zukunftsgerichteten Aussagen. Prognosen und Schätzungen in dieser Pressemitteilung gelten darüber hinaus ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. ERYTECH lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen oder Schätzungen zu aktualisieren, um Änderungen der Erwartungen von ERYTECH in Bezug darauf oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen, Prognosen oder Schätzungen basieren, zu berücksichtigen, außer dies ist gesetzlich erforderlich.