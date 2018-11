Zu Beginn des Jahres setzte sich der Aufwärtstrend aus dem Vorjahr zunächst fort. Der Kurs der Aurelius-Aktie erreichte neue Höhen und alles schien in bester Ordnung, doch dann trennte sich eine Vielzahl der Anleger von dem Titel und der Kurs rutschte ab Mitte Mai immer weiter in den Keller. Nun steht der Kurs der Aurelius-Aktie nur noch bei rund 40 Euro. Eine erste Gegenreaktion fand bereits statt, sie dauert immer noch an.

Analyse des 4-Stundencharts: Die aktuellen Daten im Überblick!

