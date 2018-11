Die Rallye, die die Tesla-Aktie nach der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal in der zweiten Oktoberhälfte gestartet hat, wird aktuell korrigiert. Der Kurs hatte sich zuvor innerhalb von wenigen Tagen von unter 260,00 US-Dollar bis zum 8. November auf über 357,57 US-Dollar verbessert.

Gemessen an diesem Anstieg sind die bislang zu verzeichnenden Kursverluste unbedeutend. Im Tief ist die Aktie am Montag auf 330,34 US-Dollar zurückgefallen. Der an den Tagen danach zu beobachtende Anstieg ... (Dr. Bernd Heim)

