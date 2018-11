Anfang letzten Monats ist die Activision Blizzard-Aktie in einen Abwärtstrend übergegangen. Vor wenigen Tagen ist der Kurs dann stärker gefallen und liegt aktuell auch unter dem Bollinger Band. Der Kurs notiert bei etwa 51,6 USD. Vor wenigen Tagen ist der GD (38) unter die beiden anderen Durchschnitte (100; 200) gefallen und hat so jeweils Verkaufssignale gebildet. Der RSI ist vor wenigen Tagen in den überverkauften Bereich übergelaufen. Der Kurs könnte demnächst wieder steigen, da sich aktuell ... (Johannes Weber)

