Nach Ansicht von EZB-Vorstandsmitglied Benoît Cœuré ist Bitcoin eine "extrem clevere Idee", die zwei Drittel der Zentralbanken derzeit für sich nutzen wollten.

TOP-Meldung EZB-Vorstand: Bitcoin ist die "böse Ausgeburt der Finanzkrise" Benoît Cœuré, der im Vorstand der Europäischen Zentralbank tätig ist, lobte die führende Kryptowährung Bitcoin als eine "extrem clevere Idee". Er sagte dies in seinen Bemerkungen auf einer Konferenz, die diese Woche von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel veranstaltet wurde. Benoît Cœuré, auch Vorsitzender des Ausschusses für Zahlungen und Marktinfrastruktur der BIZ, widmete einen langen Abschnitt seiner Rede der Kryptowährungstechnologie und der Frage, wie die Zentralbanken sie in ihren eigenen Zahlungsflüssen einsetzen können. Der pseudonyme Satoshi Nakamoto veröffentlichte Bitcoin während der großen Finanzkrise und ...

