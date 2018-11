Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.IFX: Infineon am 16.11. -2,98%, Volumen 150% normaler Tage , VOW3: Volkswagen Vz. am 16.11. -2,52%, Volumen 139% normaler Tage , BAYN: Bayer am 16.11. -1,45%, Volumen 157% normaler Tage , MRK: Merck KGaA am 16.11. 2,24%, Volumen 133% normaler Tage , RWE: RWE am 16.11. 3,47%, Volumen 142% normaler Tage , DB1: Deutsche Boerse am 16.11. 4,19%, Volumen 177% normaler Tage , DAX: -0,11% Aktie Symbol SK Perf. Deutsche Boerse DB1 114.500 4.19% RWE RWE 19.080 3.47% Merck KGaA MRK 97.640 2.24% Bayer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...