17. November 2018 - 00:10 Uhr - Die letzte große Korrektur des Bitcoins in den Jahren 2014/15 dauerte 22 Monate. Gut, Geschichte muß sich nicht immer exakt so wiederholen. - Aber die Geschichte kann einen Anhaltspunkt liefern, wie etwas so ungefähr verlaufen könnte. In diesem Fall das Crash Pattern nach einem hype-artigen Anstieg des Bitcoins bis in die Spitze im Dezember letzten Jahres. Und seitdem sind erst gute 11 Monate vergangen. Es muß nicht wieder 22 Monate dauern. ...

