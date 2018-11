Der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss wird wegen der EU-Urheberrechtsreform mit aggressiven Mails überschüttet. Jugendliche fürchten das Ende von Youtube - und laufen Sturm gegen den Politiker. Wie konnte das passieren?

Mails, in denen ihm Folter angedroht wird, leitet er an den Staatsschutz weiter - Zuschriften, in denen von Mord die Rede ist, ebenso. Aber dann sind da ja auch noch die vielen Klagen Jugendlicher, mit dem Ende von Youtube würde ihnen der Lebensmittelpunkt geraubt. Eine Schülerin schrieb Axel Voss, ohne Youtube könne sie künftig keine Hausaufgaben mehr machen.

Voss, 55 Jahre alt, randlose Brille, schütteres Haar, befindet sich im Zentrum dessen, was man auf Neudeutsch einen Shitstorm nennt. Der Rheinländer mit dem versöhnlichen Ton, der seit 2009 im Europaparlament sitzt, war bisher in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. Das hat sich schlagartig geändert, seit Anfang des Monats zwei Videos im Netz auftauchten, die für 2019 fälschlicherweise das Ende von Youtube ankündigten. Seither wird der CDU-Politiker mit meist aggressiven Mails überschüttet, seine Mitarbeiter haben aufgehört zu zählen. Falls Voss es selbst noch nicht gemerkt haben sollte, ließ ihn einer der aufgebrachten Absender wissen, er sei "der am meisten gehasste Mann des Jahrhunderts".

Warum schießt sich die Internetgemeinde - angeführt von Jugendlichen - auf einen bisher eher unauffälligen Europaabgeordneten ein? Jurist Voss, der dem CDU-Bezirk Mittelrhein vorsteht, ist Berichterstatter für die umstrittene Reform des europäischen Urheberrechts im Europäischen Parlament. Seine Internetadresse erschien in einem der Videos, das Jugendliche auf das angebliche Ende von Youtube einschwört.

Als Voss vor zwei Jahren die Federführung für die ...

