New York (awp/sda/reu) - Der Streit von US-Präsident Donald Trump mit Pharmaherstellern über die Medikamentenpreise könnte in eine neue Runde gehen. Der Pfizer-Konzern kündigte am Freitag Preisanhebungen auf dem heimischen US-Markt für Januar an. Betroffen sind demnach 41 Arzneimittel. Diese entsprechen rund zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...