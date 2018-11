Die Aktien-Checker von aktienlust.tv waren wieder aktiv und haben sich diesmal kein geringeres Unternehmen als Amazon.com unter die Lupe genommen. Mick Knauff und Jürgen Schmitt nehmen die Aktie in ihrem neuen und sehr ausführlichen Video komplett auseinander und unterziehen den Titel einem Qualitäts-Check. Wie stets es um die aktuelle Bewertung? Wie ist das künftige Potenzial? Welche Wettbewerber sind zu beachten? Was sind die Risiken, wenn man in Amazon investiert? Und natürlich gibt es wie immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...