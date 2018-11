Alibaba baut seine Präsenz in Europa weiter aus. Jetzt soll das neue europäische Logistikzentrum von Chinas Internethändler in Belgien entstehen. Wohl auch, um Konkurrent Amazon zu Leibe zu rücken. Das neue Fulfillment-Center im belgischen Lüttich soll ca. 380.000 qm groß werden und ist das fünfte nach Hongkong, Dubai, Kuala Lumpur und Moskau. Die Waren werden in Zukunft aus China ...

