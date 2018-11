Noch immer verdient Disney mit Micky ein Vermögen. Zum 90. Geburtstag der Maus startet der Konzern eine Werbe-Offensive. Das dürfte auch damit zusammen hängen, dass der US-Markenschutz in fünf Jahren ausläuft.

"Ich hoffe, dass wir eine Sache nie aus den Augen verlieren", sagte Walt Disney einmal. "Dass alles mit einer Maus begann". Das Zitat steht an der Wand in einem Micky-Maus-Museum, das speziell zum 90. Geburtstag der Kult-Zeichentrickfigur am 18. November vorübergehend in New York eröffnet hat. Das Pop-Up-Museum mit Maus-Kunst, Maus-Erinnerungsstücken, Maus-Souvenirs und saftigem Eintrittspreis von umgerechnet rund 34 Euro macht deutlich: Aus der kleinen Maus, mit der alles begann, ist in Sachen Vermarktung schon längst ein riesiger Elefant geworden.

Als einer der ersten Zeichentrickfilme mit Ton wurde Disneys "Steamboat Willie" mit Micky Maus in der Hauptrolle am 18. November 1928 erstmals in einem New Yorker Kino gezeigt. Der Film ist nur knapp acht Minuten lang, aber eroberte rasch die Welt. Mickys Gegenspieler Kater Karlo war damals schon dabei, drumherum zeichnete Disney nach und nach eine ganz neue Welt: Minnie Maus, Goofy, Pluto und die Ducks. Micky Maus veränderte sein Aussehen über all ...

