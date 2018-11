Für Mitarbeiter ist es leichter geworden, ihre Unternehmen zu täuschen. Künstliche Intelligenz soll jetzt dabei helfen, fingierte Spesen zu entlarven.

Mitarbeiter großer US-Unternehmen fingieren immer wieder auf kuriose Weise Spesen. Ein Geschäftsreisender zum Beispiel hat seinen Hund in ein Tierheim gebracht - und stellte dies als Hotelkosten in Rechnung. Ein anderer Mitarbeiter belastete die Firmenkreditkarte mit Yoga-Kursen, die er als Unterhaltung von Kunden deklarierte. Ein dritter, der ein kleines Vermögen in einem Striptease-Club ausgegeben hatte, reichte die Kosten als Geschäftsessen in einem Steakhouse ein.

Durchgekommen sind die Beteiligten mit ihren Tricks nicht. Denn ihre Absichten wurden durch Algorithmen der künstlichen Intelligenz entlarvt. In Sekundenschnelle können sie betrügerische Forderungen und gefälschte Belege aufspüren. Für menschliche Prüfer sind diese oft nicht erkennbar - zumindest nicht ohne stundenlange mühselige Arbeit.

AppZen, ein 18 Monate altes KI-Bilanzierungs-Start-up aus San Jose, hat bereits große Unternehmen Amazon als Kunden gewonnen. Bisher konnte die kalifornische Firma diesen Kunden nach eigener Aussage 40 Millionen Dollar an gefälschten Kosten sparen.

AppZen und traditionelle Unternehmen wie Oversight Systems sagen, ihre Technologie vernichte bisher keine Arbeitsplätze, sondern entlaste die Prüfer. Denn diese könnten dank künstlicher Intelligenz zweifelhafte Forderungen genauer unter die Lupe nehmen und die Mitarbeiter über Reise- und Spesenrichtlinien aufklären können.

"Die Leute haben nicht die Zeit, sich jeden einzelnen Ausgabenposten anzusehen", sagt AppZen-Chef Anant Kale. "Wir wollten, dass KI es für sie tut und Dinge findet, die dem menschlichen Auge möglicherweise verborgen bleiben."

US-Unternehmen möchten aus Angst um ihren Ruf nicht öffentlich sagen, wie viel Geld sie jedes Jahr durch Ausgaben-Betrug verlieren. In einem im April veröffentlichten Bericht gab die Non-Profit-Organisation "Association ...

