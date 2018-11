Die USA und China rüsten ihre Streitkräfte mit bisher völlig unbekannten Waffensystemen aus.

Politiker und Militärs der Supermächte USA und China gehen davon aus, dass sie zukünftige nicht-nukleare Kriege nicht mit großen Armeen bestreiten werden. Stattdessen werden sie eine Vielzahl von technisch äußerst hochentwickelten Waffensystemen zum Einsatz bringen. Deren Wirkung wird allerdings zum Teil so beträchtlich sein, dass große Verheerungen entstehen. US-Präsident Trump hat im Juni das Pentagon damit beauftragt, eine sechste Teilstreitkraft - neben Heer, Luftwaffe, Marine, Marine-Infanterie und Küstenschutz - aufzustellen: Die Weltraum-Streitkraft ("Space Force"). Der stellvertretende US-Verteidigungsminister von 2014 bis 2017, Robert "Bob" Work, sagte der Financial Times: "In einem zukünftigen Krieg wird es unsere künstliche Intelligenz gegen ihre künstliche Intelligenz (die chinesische, Anm. der Red.) sein." Der leitende Wissenschaftler des Forschungs-Labors des US-Heeres (ARL), Alexander Kott, sagt: "Roboter werden gegen Roboter ...

