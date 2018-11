Laut einem Beschluss der SEC können Investoren ICOs wegen der massiven Verluste im aktuellen Bärenmarkt auf Schadensersatz zu verklagen.

TOP-Meldung Urteil der US-Börsenaufsicht bedroht viele ICOs mit Insolvenz Das jüngste Vorgehen der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) gegen zwei Initial Coin Offerings könnte dazu führen, dass viele Blockchain- und Krypto-Projekte in den kommenden Monaten Insolvenz anmelden müssen. Die ICOs Paragon und AirFox wurden aufgefordert, eine Geldstrafe an die SEC in Höhe von 350.000 USD zu zahlen und die Anleger zu entschädigen, die an dem Verkauf der Token teilnahmen. Sie müssen den Anlegern nun 12 Millionen bzw. 15 Millionen Dollar zurückzuerstatten. Doch seit ihren ICOs sind die Preise für Kryptowährungen stark zurückgegangen, und die Blockchain-Projekte haben den größten Teil der Finanzmittel bereits dazu verwendet, ihre ...

