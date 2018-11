In den letzten Tagen ist der Kurs der Tilray-Aktie zur Seite hin verlaufen. Der GD (38) notiert im Tageschart aktuell über dem Kurs. Die Aktie hat derzeit einen Wert von 112,2 USD. Bis Ende September lag der RSI im überkauften Bereich, aktuell befindet er sich wieder in der Mitte der neutralen Zone. Der MACD und der EXP liegen eng zusammen und haben in den letzten Tagen kein eindeutiges Signal gebildet.

