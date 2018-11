Vorstandschef Guido Kerkhoff greift bei Thyssenkrupp radikal durch. Das Unternehmen rutscht derweil immer tiefer in die Krise. Sein Plan, den Ruhrgebietskonzern in zwei Teile aufzuspalten, gefällt längst nicht allen.

Beim vielleicht deutschesten aller deutschen Traditionskonzerne wird nun Englisch gesprochen. Der Beamer im Konferenzraum in der Thyssenkrupp-Zentrale in Essen wirft das Bild eines Megafons an die Wand. Daneben steht in großen Buchstaben: "Speak up", zu Deutsch: "Heraus mit der Sprache" - oder auch "sprich lauter". So ganz klar wird nicht, was Guido Kerkhoff meint. Vielleicht bezieht der neue Vorstandschef die Worte auf sich.

Mit kräftiger Stimme ruft er den versammelten Führungskräften von Thyssenkrupp zu, eine neue Ära sei angebrochen. Aus dem Ruhrgebietskonzern will er zwei Unternehmen formen. Sie würden die "DNA von Thyssenkrupp vereinigen", ruft er: "leistungsfähig, innovativ, nah am Kunden". Aus eins mach zwei, so einfach ist seine Botschaft, so endgültig sein Mantra. "Best for both", schiebt er nach, das Beste für beide.

Heute, nur einen Monat nach dem anglophilen Auftakt in Essen, ist alle Euphorie verflogen. Anfang November muss Kerkhoff einräumen, dass Thyssenkrupp die schon einmal in diesem Geschäftsjahr nach unten korrigierten Gewinnziele abermals verfehlen wird.

Für die ersten neun Monate rechnet Thyssenkrupp nur noch mit einem Überschuss von 100 Millionen Euro - ein Drittel des Vorjahreswerts. Seit Jahresbeginn hat der Börsenwert des Dax-Konzerns mehr als 20 Prozent eingebüßt, er liegt unter 15 Milliarden Euro. Die Aktie dümpelt auf dem Niveau von 2008.

In Essen ist nichts mehr, wie es war - und es könnte noch viel schlimmer werden. Nach dem überraschenden Rücktritt des bisherigen Konzernchefs Heinrich Hiesinger Ende Juni ist der ehemalige Finanzvorstand Kerkhoff an die Spitze gerückt. Erst als Interimslösung, jetzt als Hoffnungsträger. Sein radikaler Plan, mit dem er Thyssenkrupp von Grund auf erneuern will, gerät bereits vor der Umsetzung in Gefahr. Schneller und agiler soll Thyssenkrupp werden. Nun werden einzelne Teile womöglich nur kleiner und noch weniger sichtbar. Der Name Thyssenkrupp, eine Ikone im Revier, könnte am Ende gar aus dem Aktienindex Dax der 30 größten deutschen Unternehmen verschwinden - es wäre eine Zäsur im Ruhrgebiet.

Der Niedersachse Kerkhoff, Mann der Stunde im Ruhrpott, gilt als Notlösung, wollte den Job selbst nie machen. Jetzt ergreift er seine Chance, mit sichtbarem Machtinstinkt. Zahlreiche Manager setzt er vor die Tür. Kerkhoff agiert dabei wenig diplomatisch - und hofft auf einen Friedenspakt mit den mächtigen Arbeitnehmervertretern. Die haben ihm gar die Blaupause für den Strukturwandel in Essen geliefert. Doch gerettet ist Thyssenkrupp damit lange nicht.

Kerkhoffs Dilemma: In vier von fünf Sparten ging es im laufenden Geschäftsjahr abwärts, ausgerechnet jetzt, wo Kerkhoff zum Aufbruch bläst. Er will das Geschäft mit Technologie rund ums Auto, den Fabrikbau und das Aufzugsgeschäft in das neue Unternehmen Thyssenkrupp Industrials packen. Dort sinken überall die Ergebnisse. Die Geschäftsbereiche Marine, Werkstoffhandel und die künftige Stahlbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen mit Tata vereint Kerkhoff zu Thyssenkrupp Materials. Der Schiffsbau leidet, und im Stahlgeschäft drohen Risiken aus Kartellverfahren. Kerkhoff muss dafür Rückstellungen bilden.

Fraglich ist, wie der neue Frontmann in Essen in diesem düsteren operativen ...

