Eingriffe in das Erbgut von Tieren stoßen auf Skepsis. Recombinetics will die Technik mit strategisch gewählten "Optimierungen" salonfähig machen.

Kühe könnten ohne Hörner geboren werden oder Hitze besser verkraften; Ferkel könnten ohne Pubertät auskommen und müssten dann nicht mehr kastriert werden. Das Potenzial der Gentechnik ist gewaltig - so zumindest sehen es die Befürworter. Um auch die Behörden zu überzeugen und zugleich Ängste vor monströsen Mutationen abzubauen, setzen sie in der Viehzucht nun gezielt auf Details, die das Leid der Tiere betreffen.

"So ist es einfach eine viel bessere Story", sagt Tammy Lee, Leiterin des Biotechnik-Start-ups Recombinetics. Das in St. Paul im US-Staat Minnesota ansässige Unternehmen will Nutztieren das Leben leichter machen, indem es ihnen im Labor bestimmte genetische Eigenschaften nimmt oder hinzufügt. Ob es damit Erfolg haben wird, hängt aber nicht nur von der Machbarkeit ab, sondern vor allem von der Akzeptanz.

Recombinetics will der Gentechnik daher ein besseres Image verpassen. Während künstliche Veränderungen des Erbguts bisher meist mit einer höheren Produktivität begründet werden, setzen Lee und ihre Kollegen auf das Argument Tierschutz. Von Aktivisten wird etwa schon seit Langem kritisiert, dass Landwirte ihren Kühen mit Brenneisen oder ätzenden Substanzen auf schmerzhafte Art die Hörner entfernen, damit die Tiere sich nicht gegenseitig verletzen. Recombinetics entfernt stattdessen das Gen, das die Hörner überhaupt wachsen lässt.

Erste Tests sind durchaus vielversprechend. Im vergangenen Jahr zeugte ein von dem Start-up entsprechend manipulierter Bulle mehrere Kälber. Alle wurden, wie von den Experten erwartet, ohne Hörner geboren. Am Standort Davis der University of California werden die Kälber nun großgezogen. Sobald die weiblichen Nachkommen Milch geben, soll diese auf Anomalien hin untersucht werden.

In einem anderen Projekt geht es um Schweine. Wenn Ferkel in die Pubertät ...

