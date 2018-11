Zusammen mit der IG Metall will Dulger Lösungen erarbeiten, um die Sozialpartnerschaft an den digitalen Wandel und neue Herausforderungen anzupassen.

Metall-Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat die IG Metall zu einem Dialog über grundlegende Reformen des Flächentarifvertrags aufgerufen. Angesichts des digitalen Wandels und wachsender Vorbehalte der Unternehmen gegen die klassische Tarifbindung stehe die Sozialpartnerschaft "in einer Phase des Umbruchs", sagte Dulger in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). "Ich biete der IG Metall an: Lasst uns deshalb gemeinsam darüber sprechen, ...

