Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PS4: Phoenix Solar am 18.11. -33,33%, Volumen 0% normaler Tage , MGNK: Mologen am 18.11. -28,52%, Volumen 647% normaler Tage , NVDA: Nvidia am 18.11. -18,76%, Volumen 377% normaler Tage , F3C: SFC Energy am 18.11. 8,01%, Volumen 35% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 18.11. 9,63%, Volumen 170% normaler Tage , GWI1: Gerry Weber am 18.11. 12,96%, Volumen 166% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Gerry Weber GWI1 2.745 12.96% Klondike Gold LBDP 0.148 9.63% SFC Energy F3C 7.820 8.01% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...