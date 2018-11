Dank der geplanten Unterstützung durch den italienischen Bankenrettungsfonds RITD hat Fitch das CCC+ Rating der Banca Carige bestätigt und der Emittent wurde von der Beobachtungsliste für eine Hinabstufung gestrichen. Letzte Woche wurden EUR 22 Mrd. an Anleihen (exklusive Staatsanleihen) von EU-Emittenten emittiert. Der mit Abstand größte Teil stammte dabei vom Corporate Segment (EUR 15,5 Mrd.). Dies war besonders von zwei großen Multi-Tranche Emissionen der Takeda und Volkswagen getrieben. Die EUR 4,7 Mrd. an Financial Emissionen teilten sich Großteils auf Covered Bonds sowie nachrangige Emissionen auf. Lediglich 1,7 % der Emissionen der Vorwoche vielen nicht in den Investmentgradebereich. Nachdem Takeda bereits letzte Woche EUR 7,5 Mrd. mit einer EUR ...

