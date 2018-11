Zum Wochenauftakt könnte sich der deutsche Leitindex etwas erholen. Anleger blicken gespannt auf Beratungen der 27 bleibenden EU-Staaten zum Brexit.

An der Börse bleibt die Stimmung zum Wochenauftakt verhalten. Der Dax startete am Montag zwar mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 11.384 Punkte in den Handel. Experten warnten aber vor neuen Kursverlusten. "Der Trend bleibt ganz klar abwärts gerichtet", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axitrader.

Am vergangenen Freitag hatte das Brexit-Chaos für ein Auf und Ab beim deutschen Leitindex gesorgt. Er war zwischenzeitlich deutlich ins Minus gerutscht, hatte sich aber am Nachmittag wieder erholt und 0,1 Prozent im Minus bei 11.341 Zählern geschlossen. Auf Wochensicht belief sich das Minus auf 1,6 Prozent.

Auch am Montag dürfte der deutsche Aktienmarkt weiter unter dem Einfluss der Brexit-Diskussionen stehen: Die 27 bleibenden EU-Staaten beraten in Brüssel ohne Großbritannien über den ausgehandelten Austrittsvertrag. In London drohen Brexit-Befürworter der Premierministerin Theresa May mit einem Misstrauensantrag.

Die Abstimmung könnte bereits am Dienstag erfolgen. Zugleich fordern Mays Gegner, dass der Brexit-Entwurf neu verhandelt wird. Die Chancen, dass die EU das ganze Paket neu aufmacht, stehen eher schlecht. Unterhändler hatten monatelang um einen Kompromiss in den besonders strittigen Fragen gerungen.

Das EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sagte am Montag in einem Vortrag ...

