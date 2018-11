Zu den Zahlen zum 3. Quartal 2018 der K+S Gruppe gab es auch einen sogenannten "conference call" in englischer Sprache. Erfreulicherweise hat K+S dazu eine Mitschrift auf die eigene Internetseite gestellt. Das ist durchaus interessant zu lesen. So geht es an einer Stelle - um das Wetter in Deutschland. Natürlich im Hinblick darauf, wie dadurch K+S betroffen wurde. Denn wegen der relativen Trockenheit im Sommer waren die Wasserstände diverser Flüsse wie der Werra außerordentlich niedrig. Das führte ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...