Die Wetten auf fallende Ölpreise sind sieben Wochen in Folge gestiegen - ein Rekord. Hedgefonds machen so deutlich, wie wenig Vertrauen sie in die Opec haben.

Das Ölkartell Opec durchlebt gerade eine schwierige Zeit. Nicht nur prüft Saudi-Arabien, eines der wichtigsten Kartellmitglieder, wie ein Leben ohne die Opec aussehen könnte. Der Organisation machen auch die abflauende Weltkonjunktur und die Sanktionspolitik der USA gegenüber dem Iran zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass nun auch Hedgefonds ihren Glauben daran verlieren, dass die Opec ihrer selbstgesetzten Aufgabe nachkommen kann, die Preise auf dem Ölmarkt stabil zu halten. So stiegen die Wetten auf den Preisverfall der Ölsorten Brent und WTI die siebte Woche in Folge. Das zeigt eine Auswertung der Nachrichtenagentur Bloomberg, die auf den Daten der US-Behörde für Future- und Optionsmärkte sowie der europäischen Terminbörse ICE beruht.

Das ist der längste Zeitraum seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2011, in dem die Öl-Leerverkäufe gestiegen ...

