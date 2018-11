Lanxess hatte den Fall nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bereits im Sommer 2016 zur Anzeige gebracht. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, die Informationen über "innovatives, noch nicht umsatzstarkes Produkt" per E-Mail verschickt zu haben, um sie kommerziell zu verwerten. So soll er gemeinsam mit einem Komplizen in China eine Gesellschaft zum Vertrieb des Produkts gegründet und auch online für diese geworben haben. Die E-Mails aus den Jahren 2011 bis 2013 hätten neben dem Herstellungsprozess ...

