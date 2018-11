Die jüngst veröffentlichten 9-Monats-Zahlen von E.ON lassen sich unter diversen Aspekten betrachten. Eine Möglichkeit ist, es sich die Entwicklung in den unterschiedlichen Segmenten des Unternehmens anzuschauen. Beispiel Umsatz: In Bezug auf den gesamten E.ON-Konzern zeigen die Zahlen, dass der Umsatz von 27,937 Mrd. Euro in den ersten 9 Monaten 2018 auf 24,342 Mrd. Euro in Q1 bis Q3 gesunken ist. Zur Entwicklung innerhalb der Segmente: Gut lief es demnach im Segment Erneuerbare Energien, denn ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...