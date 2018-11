St. Gallen (ots) -



Mit dem Bau 2 erstellt der Pharmakonzern Roche in Basel derzeit

das höchste Gebäude der Schweiz. Für den Bau des Fundaments des neuen

Roche-Towers hat die Debrunner Acifer AG Bewehrungen über 2000 Tonnen

Bewehrungsstahl und rund 14000 BARTEC® Schraubverbindungen geliefert.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten 2022 wird das Unternehmen insgesamt

rund 13000 Tonnen Bewehrungsstahl bereitstellen.



Eine Höhe von 205 Metern, 50 Stockwerke und 2400 Arbeitsplätze:

Mit der Errichtung des Bau 2 treibt der Pharmakonzern Roche die

Entwicklung seines Forschungsstandorts Basel voran und investiert

gleichzeitig in moderne Arbeitsplätze. Das neue Hochhaus überragt den

benachbarten Roche-Tower um 9 Stockwerke und gilt künftig als

höchstes Gebäude der Schweiz. Nach einer rund dreimonatigen Bauphase

wurde nun das Fundament des Roche-Towers fertiggestellt. Die

Projektverantwortlichen haben hierfür auf Bewehrungsstahl und

Bewehrungstechnik aus dem Sortiment der Debrunner Acifer AG

Bewehrungen gesetzt.



Für den Bau der massiven Bodenplatte hat die Debrunner Acifer AG

Bewehrungen über 2000 Tonnen Bewehrungsstahl und über 14000 Stück

BARTEC® Schraubbewehrungen geliefert. Die Platte misst eine Stärke

von 2.5 Metern und weist im höchstbelasteten Bereich 22

Bewehrungslagen auf. Da die einzelnen Bauetappen wegen der

Platzverhältnisse und den grossen Stabdurchmesser nicht mit

konventionellen Übergreifungsstössen erstellt werden konnte, haben

sich die Projektverantwortlichen für eine Lösung mit BARTEC®

Schraubbewehrungen entschieden. Da BARTEC® Schraubverbindungen Kräfte

optimal übertragen und den grössten Belastungen standhalten,

gewährleisten sie ein erdbebensicheres Bauen.



Die Debrunner Acifer AG Bewehrungen hat die Baustelle in Basel

während knapp zwei Monaten mit Bewehrungsstahl und Bewehrungstechnik

beliefert - in der Spitze mit bis zu 120 Tonnen pro Tag, davon 70

Tonnen BARTEC® Schraubbewehrungen. Bis März 2019 sollen die

Rohbauarbeiten der Untergeschosse abgeschlossen sein. Danach beginnt

der eigentliche Hochbau. Das Unternehmen wird bis zur Fertigstellung

des Towers 2022 insgesamt rund 13000 Tonnen Bewehrungsstahl liefern -

davon sind fast 3000 Tonnen schraubbar.



Debrunner Acifer AG Bewehrungen



Die Debrunner Acifer AG Bewehrungen ist Teil der schweizweit

tätigen Debrunner Koenig Gruppe, die aus den drei Sparten

«Bewehrungen», «Multi Metal» und «Technische Produkte» besteht und

ein breites Sortiment für Bau, Gewerbe und Industrie führt.



Das Unternehmen verfügt an den Biegerei-Standorten in Regensdorf,

Büron, Buchs und St. Gallen über leistungsstarke und vielseitige

Produktionsanlagen. Die Debrunner Acifer AG Bewehrungen liefert

Bewehrungsstähle nach Mass sowie ausgewählte

Bewehrungstechnik-Produkte und Bewehrungszubehör - insgesamt rund

4'000 Artikel. Ein schweizweit tätiges Bauingenieur-Team berät und

unterstützt Kunden bei der Erarbeitung objektbezogener Lösungen. Die

effiziente Logistik mit eigener Lastwagenflotte ermöglicht es,

Projekte jeder Grössenordnung zu realisieren und einen optimalen Bau-

und Lieferprozess zu garantieren.



