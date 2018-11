Vor einigen Tagen wechselte der Trend bei der Henkel-Aktie von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend. Der Kurs liegt aktuell etwas über dem Bollinger Band und dürfte daher bald wieder in das Band einrücken. Aktuell notiert der Kurs bei etwa 89,55 Euro. Der GD (38) ist der einzige der drei gleitenden Durchschnitte, der derzeit unter dem Kurs verläuft. Der RSI lag vor einigen Tagen noch am unteren Ende der neutralen Zone, aktuell bewegt er sich auf den überkauften Bereich zu.

