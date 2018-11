Die Aktie von Anheuser Busch ist in den vergangenen Wochen gefallen, konnte sich aber vor allem in der letzten Woche wieder etwas nach oben orientieren. Der Kurs stieg gegen Ende der Woche deutlich an und machte sich damit auf den Weg, das aufgerissene Kurs-GAP zu schließen. Eine vollständige Schließung der Kurslücke könnte nun in der aktuellen Woche auf dem Programm stehen. Das Bollinger Band hindert den Kurs nicht daran.

Aktuelles zur Aktie: Wie sieht die Situation bei den Indikatoren aus? ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...