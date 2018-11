Wie immer montags werfen unsere beiden aktienlust.tv-Frontmänner Mick Knauff und Jürgen Schmitt in der "Börsen-Woche" einen Blick auf das aktuelle Marktgeschehen. Was lieferte die letzte Woche und auf was müssen wir in der neuen Börsenwoche achten? Dabei driftet die kurzfristige Einschätzung der beiden Experten etwas auseinander. Ob es noch zu einer Jahresendrally kommen wird oder nicht, erscheint jedenfalls inzwischen mehr als fraglich. Auf der anderen Seite ist ein hohes Maß an Skepsis ja bekanntlich ...

