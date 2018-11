Der Pharmakonzern Merck setzt in der Krebsforschung auf Big-Data und gründet dafür mit dem Silicon-Valley-Konzern Palantir ein neues Gemeinschaftsunternehmen.

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck weitet seine Zusammenarbeit mit dem Big-Data-Spezialisten Palantir aus und will sich so neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Die beiden Firmen wollen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das Kunden Software zur Analyse von Daten aus der Krebsforschung anbieten soll. Merck ruft dafür eigens eine neue Tochter ins Leben, die sich zur Hälfte an dem Joint Venture beteiligen soll. Die andere Hälfte soll bei der US-Sicherheits- und Softwarefirma liegen. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit Anfang 2017 zusammen, dabei setzt Merck bislang als Kunde von Palantir die Technologie der Kalifornier im Bereich der Krebstherapie und Patientenversorgung ein.

Mit dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Syntropy geht der Darmstädter Arzneimittelhersteller nun einen Schritt weiter: "Unsere Kunden erwerben über eine Lizenzgebühr eine Software und können damit ihre eigenen Daten aus ganz unterschiedlichen ...

