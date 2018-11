Dow Jones - Ein klarer Trigger

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average konsolidierte in Folge der letzten Besprechung zunächst bis zur Unterstützung bei 24.900 Punkten, verteidigte diese mit zwei Stundenkerzen und zog zum Schluss der Vorwoche bis an den Widerstand bei 25.510 Punkten an. Dort ging es für die Käufer aber nicht weiter. Unter anderem eine schwache Apple-Aktie sorgt zum Start der neuen Handelswoche zunächst für Minuszeichen im Index.

Für die Käufer wird es nun allmählich eng, wollen sie noch Nachhaltiges bewirken im Dow Jones Industrial Average. Der Weg gen Norden ist durch den Widerstand bei 25.510 Punkten versperrt. Diese Marke dient zugleich als potenzieller Trigger für eine inverse S-K-S-Formation im Stundenchart. Ein Stunden-, besser noch Tagesschlusskurs über 25.510 Punkten würde demzufolge ein Kaufsignal mit sich bringen, wobei Trendziele um 25.600 Punkte und darüber bei 25.818 Punkten liegen.

Vorgeschaltete Konsolidierungen, um die rechte Schulter der potenziellen Bodenformation auszubilden, wären legititm. Dabei sollte das Kursniveau von 25.100 Punkten aber möglichst nicht mehr deutlich unterschritten werden. Bereits davor dienen die Marken von 25.250 und 25.216 Punkten als Supports.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2018 - 19.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 19.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

