Seit einigen Monaten befindet sich der Kurs der Infineon-Aktie in einem Abwärtstrend. Aktuell liegt der Kurs in der Mitte des Bollinger Bands und notiert bei etwa 17,5 Euro. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) verlaufen alle über dem Kurs. Vor einigen Tagen hat sich im MACD ein Kaufsignal gebildet und es könnte nun ein Verkaufssignal folgen, wenn der Kurs noch etwas weiter fallen sollte. Der RSI ist von der überverkauften Zone in die Mitte des neutralen Bereichs aufgestiegen.

