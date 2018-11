Die Volkswagen-Aktie weist aktuell einen Wert von 142,6 Euro auf. Vor einigen Tagen hat der GD (38) den GD (100) von unten geschnitten und so ein Kaufsignal gebildet. Der GD (100) liegt direkt über dem Kurs, knapp darüber befindet sich zudem der GD (38). Sie stellen potentielle Widerstände dar und könnten den Kurs an einem Anstieg hindern. Im MACD hat sich kürzlich ein Verkaufssignal gebildet. Der RSI ist von der oberen Grenze in die Mitte der neutralen Zone gesunken.

Kursanalyse im 4-Stundenchart: ... (Andreas Quirin)

