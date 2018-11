Am 23. Oktober 2018 diskutierte der Wirtschaftsverbands der deutschen Kautschukindustrie (wdk) bei der diesjährigen Herbsttagung in Frankfurt am Main über die Verfügbarkeit von Rohstoffen. Im Mittelpunkt stand dabei die Systemrelevanz und die Rohstoffabhängigkeit der deutschen Kautschukindustrie. Der Vize-Präsident Jörg Burfien stellte die hohe Bedeutung von Gummi für den Wirtschaftsstandort Deutschland heraus. Elastomer-Produkte steckten nicht nur in Reifen, Schläuchen oder Dichtungen von Fahrzeugen, sondern seien auch wichtige Bestandteile von Straßen und Brücken, von Maschinen oder sonstigen Produktionseinrichtungen. Gleichzeitig, so Burfien, sei die deutsche Kautschukindustrie auch stark von importierten Rohstoffen abhängig. Bei den Technischen Elastomer Produkten (TEE) lägen die bisherigen Umsätze permanent über denen des Vorjahres. Anders würde die Lage auf dem Reifenmarkt aussehen. Dieser sei durch eine verschobene Saisonalität der Umrüstung, einen Trend ...

