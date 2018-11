Steinhoff konnte am Montag einen - zumindest relativen - Befreiungsschlag für sich verbuchen. Die Aktie legte in den ersten Stunden gleich um 10 % zu und schaffte damit einen kleinen charttechnischen Befreiungsschlag. Am Ende des Tages betrugen die Kursgewinne immerhin noch gut 8 %. Charttechniker hatten zuvor mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung stets betont, dass die Grenze von 12 Cent eine absolute Untergrenze darstellt. Nun wurden sogar 13 Cent zeitweise überwunden. Dies gilt noch nicht ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...