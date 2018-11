Die startup300 AG, die jüngst angekündigt hat in den direct market der Wiener Börse zu gehen, übernimmt die Crowdinvesting-Plattform Conda AG. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet. Über die Höhe des Kaufpreises, der zum Teil in Cash und zum Teil in Aktien der startup300 AG beglichen wird, wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Mitteilung. Die Transaktion erfolgt in mehreren Stufen und wird Mitte nächsten Jahres mit der Übernahme von 100 Prozent abgeschlossen sein. Paul Pöltner und Daniel Horak, die Gründer und Vorstände der Conda AG, werden das Unternehmen als eigenständige Tochter der startup300 AG weiterführen und werden zusätzliche Aufgaben bei strategisch relevanten Themen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...