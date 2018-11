Vor einigen Wochen wandelte sich der bisherige Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend und die Evotec-Aktie stieg bis auf 19,98 Euro an. Vor wenigen Tagen hat der GD (100) den GD (38) nach oben durchbrochen und so ein Verkaufssignal gebildet. Der GD (200) liegt noch weiter unten. Alle drei Durchschnitte verlaufen unter dem Kurs. Im MACD hat sich vor einigen Wochen ein Kaufsignal gebildet, das deutliche Kursgewinne nach sich zog. Der RSI liegt aktuell an der oberen Grenze der neutralen Zone.

